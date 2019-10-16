В Красноярске арестовали двоих мужчин, которые до смерти избили знакомого и сняли это на видео

Центральный районный суд Красноярска арестовал на два месяца 24-летнего Сергея Шмелева и 29-летнего Андрея Шилова по обвинению в убийстве их знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 15 сентября обвиняемые из-за конфликта в ходе телефонного разговора с 31-летним Дмитрием Сисигиным приехали к нему домой и избили его. 6 октября от полученных травм мужчина скончался в больнице.

10 октября в соцсетях появилось видео, на котором обмазанные кровью Шилов и Шмелев указывают на мужчину без сознания. После этого СМИ сообщили, что Шилов — сын депутата сельсовета в Емельяновском районе и бывшей судьи.

Как передает ТВК, в ходе заседания Шилов рассказал, что в ночь убийства употреблял наркотики и был в состоянии опьянения в день задержания, но свою вину не признал. Шмелев с предъявленными обвинениями согласился частично.

Обвиняемых задержали накануне. По данным СК, один из них ранее был судим за мошенничество и грабеж, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

15 октября в Красноярске у здания краевой прокуратуры состоялся народный сход. Его участники опасаются вмешательства в расследование дела высокопоставленных родителей Шилова. В СК заверили, что «никакие родственные связи любого из фигурантов» не повлияют на принятие решений.