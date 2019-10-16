В Новосибирске силовики пришли к сотруднику штаба Навального. В «день обысков» его не было дома

В Новосибирске провели обыск у заместителя координатора местного штаба Алексея Навального Кирилла Левченко, сообщил глава отделения Сергей Бойко. Накануне в день массовых обысков по делу ФБК силовики прождали у квартиры до вечера, но Левченко не было дома.

Обыски начались около 9 часов (05:00 мск), причем приехавшие полицейские долгое время оставались на лестничной площадке и не заходили внутрь, поскольку не могли начать следственные действия без сотрудников СК, попавших дорожную пробку. В итоге у Левченко изъяли телефоны и флешки, а после увезли на допрос.

В ходе волны обысков 12 сентября новосибирские силовики приходили к координатору отделения Сергею Бойко, в сам штаб и к их волонтеру Полине Голобоковой. В рамках дня обысков 15 октября, которые затронули сторонников Навального в 30 регионах, в городе следственных действий не было. Утром 16 октября обыски по делу об «отмывании» в Фонде борьбы с коррупцией также провели у журналиста архангельского издания 29.ru.