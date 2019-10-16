«Коммерсант»: треть лотов «крабовых аукционов» выиграла структура РРПК Глеба Франка. Ее называли их главным бенефициаром

Российский аукционный дом завершил проведение аукционов по добыче краба на 15 лет, закон о которых приняли в мае. Треть лотов выиграла структура Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка, утверждают источники «Коммерсанта». Собеседники «Новой газеты» называли компанию главным бенефициаром нововведения.

Всего с 7 по 15 октября разыгрывали 41 лот со средней стартовой ценой в несколько миллиардов рублей — на аукцион выставили половину добычи, около 46 тысяч тонн ресурса в год. На шесть лотов с квотами на глубоководные виды краба на Дальнем Востоке заявки не поступили — их выставят повторно с понижением цены.

ГК «Русский краб» (структура РРПК) выиграла 12 из 24 лотов с квотами на вылов краба на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант». В частности, ей отойдет половина квот на камчатского, синего и других видов крабов в части Охотского моря и треть квот в части Берингова моря — всего около 10–12 тысяч тонн краба в год. Вместе с уже имевшимися квотами на 2,5 тысяч тонн в год (у ОАО «Турниф») они будут добывать 15% всего ресурса.

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Результаты торгов не публиковались. В «Русском крабе» не согласились с данными газеты, однако полного комментария не предоставили. Остальные квоты на Дальнем Востоке получили местные добытчики краба, в том числе ООО «Островной-краб» (5% принадлежит структуре Сбербанка), добавили собеседники «Коммерсанта».

Согласно условиям аукционов, победители должны будут в течение 5 лет построить по инвестиционным соглашениям новые суда на российских верфях. Представители отрасли и региональные депутаты выступали против инициативы, поскольку она приведет к изменению распределения квот на рынке в пользу новых игроков. Несмотря на это, президент Владимир Путин 1 мая подписал закон.