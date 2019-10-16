Суд арестовал нового фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова

Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО 27-летнего Владимира Емельянова, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ («применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») за то, что на несанкционированной акции 27 июля он схватил росгвардейца за жилет и «потянул на себя».

Владимир Емельянов работает в магазине мерчендайзером, имеет среднее специальное образование, закончил Московскую финансово-промышленную академию. Емельянов страдает астмой, финансово обеспечивает 74-летнюю бабушку и 91-летнюю прабабушку.

Адвокат Григорий Червонный просил суд продлить срок задержания на 72 часа, а также допросить в качестве свидетеля бабушку Емельянова, однако суд счел это нецелесообразным. Судья Наталья Дударь также отказался допросить в качестве свидетеля главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, который предлагал внести за обвиняемого залог в виде 700 тысяч рублей.

Сам Емельянов не признает свою вину.

«27 июля на пересечении улицы Театральной было применение спецсредств по отношению к людям. (...) Я взял на себя ответственность остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии, — рассказал он в суде, — Своей вины я в том, что пытался спасти человека, не вижу. В моих поступках не было ничего преступного».

Адвокат Емельянова просил избрать своему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста. «Я считаю это нецелесообразно. То, что он помогает своим бабушкам — мы проводили там обыск, ничего такого они не говорили», — ответил на это следователь.

Напомним, 15 октября Следственный комитет предъявил обвинения новым фигурантам «дела 212»— Владимиру Емельянову, Александру Мыльникову, Максиму Мартинцову, Андрею Баршаю и Егору Лесных. Всех их подозревают в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

На видеозаписи из материалов дела видно, как Емельянов пытается оттащить бойца Росгвардии, когда тот замахивается дубинками на протестующих. Согласно материалам уголовного дела, 27 июля, «участвуя в несогласованной с органами власти акции (...) понимая, что одетые в форменное обмундирование сотрудники ГУ Росгвардии по Москве являются представителями власти и осуществляют свои должностные обязанности (...) применил насилие в отношении полицейского бойца (...) насильно схватив последнего сзади за форменное обмундирование, потянул на себя, лишая тем самым указанного представителя власти свободы передвижения и причиняя физическую боль».