В Кировской области экспертиза нашла алкоголь в крови сбитого полицейским насмерть ребенка. СК проведет ее повторно

В Кировской области судебно-медицинская экспертиза обнаружила алкоголь в крови сбитого полицейским насмерть шестилетнего ребенка, сообщило местное издание Newsler со ссылкой на сообщения в соцсетях. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести ее повторно.

Инцидент произошел днем 13 июля в селе Буйское Уржумского района. Когда находившийся в отпуске 45-летний дежурный оперативник Сергей Мельников сбил мальчика на велосипеде, свернувшего на улицу Кирова. Несмотря на оказание первой помощи, ребенок умер от полученных травм.

По данным экспертизы, у него в крови было 0,51 промилле этанола, что считается легким опьянением. Сам полицейский в момент аварии не был пьян и в настоящий момент продолжает работу в органах.

Аналогичный случай в 2017 году произошел в подмосковной Балашихе: в крови у сбитого ребенка судмедэксперт обнаружил 2,7 промилле алкоголя. Впоследствии суд нашел нарушения в его работе и приговорил врача к исправительным работам. Водитель получила три года в колонии-поселении.