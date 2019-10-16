Студента Андрея Баршая арестовали по обвинению в ударе полицейского на акции 27 июля
Анастасия Торопкорреспондент
Нового фигуранта «московского дела» Андрея Баршая арестовали на два месяца по обвинению в применении насилия, не опасного для здоровья, к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.
По версии следствия, Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля около шести часов вечера, умышленно «разбежался, сгрупировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину. «Медиазона» писала, что 21-летний Баршай учится в Московском авиационном университете на третьем курсе и был одним из студентов, подписавших открытое письмо с требованием закрыть «московское дело».
Андрей Баршай с 10 утра находился в конвойном помещении Басманного суда Москвы, однако заседание по его делу началось около 19:00 — уже после того, как с момента его задержания прошло 48 часов. Адвокаты молодого человека подчеркивали, что с этого момента его содержание под стражей незаконно, и Баршай должен быть освободжен.
Защита Баршая указала на множественные нарушения в материалах дела. Среди них, в частности, отсутствие в деле потерпевшего и указания на то, что он — представитель власти. Кроме того, в протоколе допроса сотрудника полиции, который рассказал об ударе, нет никаких данных, которые позволили бы идентифицировать Баршая в качестве нападавшего.
В августе Баршая оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 10 августа ( ч 5 ст.20.2 КоАП). Его признали виновным в том, что он «привлекая внимание граждан и средств массовой информации» не реагировал на требования сотрудников полиции о прекращении противоправной деятельности. 14 октября в Мосгорсуде должна была состояться апелляция по этому делу. В этот же день к Баршаю пришли с обыском и задержали его по подозрению в нападении на сотрудника полиции.
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