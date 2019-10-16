Студента Андрея Баршая арестовали по обвинению в ударе полицейского на акции 27 июля

Нового фигуранта «московского дела» Андрея Баршая арестовали на два месяца по обвинению в применении насилия, не опасного для здоровья, к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

По версии следствия, Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля около шести часов вечера, умышленно «разбежался, сгрупировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину. «Медиазона» писала, что 21-летний Баршай учится в Московском авиационном университете на третьем курсе и был одним из студентов, подписавших открытое письмо с требованием закрыть «московское дело».

Андрей Баршай с 10 утра находился в конвойном помещении Басманного суда Москвы, однако заседание по его делу началось около 19:00 — уже после того, как с момента его задержания прошло 48 часов. Адвокаты молодого человека подчеркивали, что с этого момента его содержание под стражей незаконно, и Баршай должен быть освободжен.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Защита Баршая указала на множественные нарушения в материалах дела. Среди них, в частности, отсутствие в деле потерпевшего и указания на то, что он — представитель власти. Кроме того, в протоколе допроса сотрудника полиции, который рассказал об ударе, нет никаких данных, которые позволили бы идентифицировать Баршая в качестве нападавшего.

В августе Баршая оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 10 августа ( ч 5 ст.20.2 КоАП). Его признали виновным в том, что он «привлекая внимание граждан и средств массовой информации» не реагировал на требования сотрудников полиции о прекращении противоправной деятельности. 14 октября в Мосгорсуде должна была состояться апелляция по этому делу. В этот же день к Баршаю пришли с обыском и задержали его по подозрению в нападении на сотрудника полиции.