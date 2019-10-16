Мосгорсуд отказался отпустить из-под домашнего ареста фигуранта «дела 212» Егора Жукова

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения Егору Жукову, студенту Высшей школы экономики, обвиняемому в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

В конце сентября Басманный суд продлил домашний арест Жукову до 27 декабря. Сегодня сторона защиты попросила изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, чтобы Жуков мог продолжать свою учебу.

«Политическая мотивированность дела видна невооруженным глазом, — заявил в ходе судебных прений адвокат Егора Леонид Соловьев. —Мой подзащитный был задержан по выдуманным обвинением: якобы участвовал в массовых беспорядках, якобы указывал руками. Указанное не сходится ни с уголовным кодексом, ни со здравым смыслом. Когда они поняли, что не сходится, стали искать, к чему дальше прицепиться. В рамках еще не отмененного обвинения следствие продолжает свою деятельность вразрез с предъявленным обвинением. Задача следствия сейчас не установить истину, а привлечь моего подзащитного к какой либо ответственности».

Поддержать Егора в суд пришли проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, рэпер Оксимирон, бывший фигурант «дела 212» Алексей Миняйло, активистка Мария Алехина и многие другие.

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Прокурор Елена Мещерякова возразила, заявив, что не видит оснований для отмены решения суда нижестоящей инстанции.

«Хочу сказать несколько слов об экспертизе [института криминалистики ФСБ], — начал прения Егор Жуков. — Следствие довольно сильно искажает мои слова. Экспертиза построена на лжи, это подтверждено ведущими российскими учеными. Я, Егор Сергеевич Жуков, являюсь глубоким противником насилия. Это противоречит всему, на чем строятся мои политические взгляды. <...> Известно, что в соответствии с Конституцией у граждан есть право собираться мирно. Ничего более я не хотел. Для меня все, где проливается кровь, противно по многим причинам».

В зале трансляции слушатели встретили слова Жукова аплодисментами.

Напомним, молодого человека задержали 2 августа, предъявив ему участие в «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК) на несогласованной протестной акции в центре Москвы. 3 сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование Жукова по статье о «массовых беспорядках», возбудив дело по «экстремистской» статье.

«Жуков, испытывая чувство политической ненависти к существующему в Российской Федерации конституционному строю, системе государственной власти и ее представителям, <..> решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации», — заявили в постановлении о возбуждении дела.

Сегодня суд также рассмотрит апелляцию на решение о продлении Жукову меры пресечения.

Накануне заседания в Мосгорсуде в социальных сетях началась кампания в поддержку фигуранта «московского дела» под тэгом «Жуков не экстремист». Видео с требованием отпустить Егора записали Дмитрий Муратов, Яна Троянова, Филипп Горенштейн, Виктор Шендерович, Дмитрий Гудков и другие.