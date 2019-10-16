Илон Маск по видеосвязи примет участие в кубанском бизнес-форуме. Его звали с помощью билбордов у офиса SpaceX

Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск по видеосвязи примет участие в краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым». Об этом ТАСС сообщил сотрудник правительства края Виталий Воронов.

По его словам, организаторы готовятся к проведению вечером 18 октября прямого телемоста. При этом в список спикеров на сайте мероприятия Илона Маска еще не добавили, организаторы также не объявляли об этом в соцсетях.

В конце сентября организаторы установили у главного офиса SpaceX в Калифорнии баннер с приглашением для Маска. На билборде была надпись «Kak tebe takoe, Elon Musk?» и QR-код, ведущий на промостраницу форума и видео с песней «Only Elon in Our Hearts» на мотив «Крылатых качелей». В твиттере Маск по-русски ответил: «Язык хорошо подвешен».