Мосгорсуд признал законным отказ лишать родительских прав супругов Хомских, пришедших на митинг с детьми
Мосгорсуд отказался по жалобе прокуратуры отменять решение Никулинского суда, который не стал лишать родительских прав пришедших на митинг 3 августа с ребенком Петра и Елену Хомских. Об этом сообщила правозащитная организация «Апология протеста».
Хомских говорил, что тогда они с женой и детьми гуляли по бульварам, и случайно оказались у Пушкинской площади. При этом телеканал «РЕН-ТВ» в своем репортаже уверял, что «мужчина и женщина, вцепившись в ручки колясок с детьми, спиной толкали правоохранителей, явно рассчитывая на ответную реакцию».
16 октября суд также должен рассмотреть апелляцию прокуратуры по аналогичному иску к супругам Дмитрию и Ольге Проказовым. Во время митинга 27 июля они передали ребенка своему родственнику Сергею Фомину, которого после арестовали по делу о «массовых беспорядках». Проказовы рассказывали, что просили Фомина вынести ребенка из оцепления. По версии ведомства, этим они подвергли его опасности.
В наших съемках с митинга нашли момент с семьей Хомскихhttps://t.co/o7TDrnmqqu pic.twitter.com/mbRWsNCriN— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 26, 2019