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Почти 230 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Мосгорсуд признал законным отказ лишать родительских прав супругов Хомских, пришедших на митинг с детьми

Общество

 

Мосгорсуд отказался по жалобе прокуратуры отменять решение Никулинского суда, который не стал лишать родительских прав пришедших на митинг 3 августа с ребенком Петра и Елену Хомских. Об этом сообщила правозащитная организация «Апология протеста».

Хомских говорил, что тогда они с женой и детьми гуляли по бульварам, и случайно оказались у Пушкинской площади. При этом телеканал «РЕН-ТВ» в своем репортаже уверял, что «мужчина и женщина, вцепившись в ручки колясок с детьми, спиной толкали правоохранителей, явно рассчитывая на ответную реакцию».

16 октября суд также должен рассмотреть апелляцию прокуратуры по аналогичному иску к супругам Дмитрию и Ольге Проказовым. Во время митинга 27 июля они передали ребенка своему родственнику Сергею Фомину, которого после арестовали по делу о «массовых беспорядках». Проказовы рассказывали, что просили Фомина вынести ребенка из оцепления. По версии ведомства, этим они подвергли его опасности.

Теги:
прокуратура, мосгорсуд, москва, va

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