Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения фигурантам «дела 212» Самариддину Раджабову и Егору Жукову. Раджабов остается в СИЗО, Жуков — под домашним арестом, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Самариддин Раджабов. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Раджабов, которому вменяют угрозу применения насилия сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК), пробудет под арестом до 27 декабря. До этого же числа под домашним арестом останется Жуков, обвиняемый в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК).

Суд по просьбе защиты Раджабова приобщил характеристики Самариддина и копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 15 октября, когда ему вынесли обвинение в окончательной редакции. Теперь Раджабову вменяют только угрозу применения насилия представителю власти (ч. 1 ст. 318), «массовых беспорядков» в деле больше нет.

«Данная статья (212 УК РФ) ушла, исчезла волшебным образом из обвинения Раджабова. Обвинение становится все менее и менее тяжким: теперь осталась только ч. 1 ст. 318. Более того, формулировка изменилась: покушение на применение насилия заменились на угрозу применения насилия», — заявил в суде адвокат Анри Цискаришвили. Защитник потребовал прекратить уголовное дело и квалифицировать действия Раджабова по статье «мелкое хулиганство» КоАП.

В свою очередь, адвокат Сергей Бадамшин заявил, что сотрудник полиции, которого Раждабов якобы задел пластиковой бутылкой на митинге, не мог реально пострадать от действий обвиняемого. «Никакие бутылки в шею ему не попадали. Он был в шлеме со специальной защитой для шеи: бутылка, пролетающая мимо него, его не задела. Мы хотели бы провести психолого-психиатрическую экспертизы, чтобы понять есть ли у него заболевания, вызывающие неконтролируемое чувство страха», — сказал Бадамшин.

Егор Жуков. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Защитник Жукова говорил о несостоятельности судебной экспертизы, на которой строится обвинение в публичных призывах к экстремизму: эксперт, который провел ее, не привел доказательств, что является лингвистом.

«Ваша честь, заканчивайте это! — обратился к судье Жуков. — Не только вы, но вся судебная система. <...> Вспомню великого писателя Солженицына: граница между добром и злом пролегает не между государствами и партиями, она пролегает по каждому человеческому сердцу. Я надеюсь, оно осталось у вас, потому что вы становитесь участником грандиозного преступления. Не делайте этого!»

Егора Жукова задержали 2 августа, вменив ему участие в «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК) на протестной акции в центре Москвы. Месяц спустя Следственный комитет прекратил преследование Жукова по 212-й статье, предъявив новое обвинение — уже по «экстремистской» статье.