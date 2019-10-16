Глава ФСБ Бортников предупредил об опасности терактов с помощью «автономных роев дронов»

Улучшение летных характеристик дронов и развитие новых технологий беспроводной связи являются одними из главных вызовов перед спецслужбами. Об этом директор ФСБ Александр Бортников заявил на совещании руководителей органов безопасности в Сочи.

«Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время», — заявил Бортников (цитата по ТАСС).

По его словам, нападения на военные и гражданские объекты, а также переброска военных грузов боевиками уже «стали распространенным явлением». Источниками доходов для террористических группировок остаются работорговля, наркобизнес и сбыт оружия. Помимо этого, они «через подставные фирмы легально участвуют в торгах на фондовых биржах, вкладывают в недвижимость и различные отрасли экономики», а также используют краудфандинговые платформы и криптовалюты, гарантирующие анонимность транзакций.

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В конце сентября пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков рассказывал о постоянном совершенствовании дальности и поражающей способности дронов, с которых предпринимались попытки нападения на российскую базу в Сирии Хмеймим. Замсекретаря Совета безопасности Юрий Коков в качестве примера увеличения использования дронов также приводил атаки хуситов на аэропорты и нефтяные объекты в Саудовской Аравии.