Главу Новочеркасска задержали по делу о взятке, из-за которой уже сидит его заместительница

В Ростовской области задержали главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки в размере 2,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Его задержали и доставили на допрос накануне вечером. По версии следствия, в 2017 году он будучи еще мэром ростовского города Зверева в сговоре со своей заместительницей Альбиной Порошиной получил от бизнесмена деньги. Та впоследствии дала показания против Зюзина.

Порошину в августе приговорили к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере суммы взятки. Согласно материалам дела, она получила деньги за контракты на строительство объектов, а также их приемку. Сотрудники ростовского ФСБ задержали ее спустя неделю после перевода Зюзина в Новочеркасск сити-менеджером в декабре 2017 года.

Находясь в СИЗО она обвиняла его в получении еще нескольких взяток, однако после перевода под домашний арест взяла всю вину на себя. В частности, она говорила, что за эти деньги Зюзин должен был помочь предпринимателю стать участником федеральной программы «Комфортная городская среда» для благоустройства домов и парков.