Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Почти 230 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Главу Новочеркасска задержали по делу о взятке, из-за которой уже сидит его заместительница

Политика

 

В Ростовской области задержали главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки в размере 2,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Его задержали и доставили на допрос накануне вечером. По версии следствия, в 2017 году он будучи еще мэром ростовского города Зверева в сговоре со своей заместительницей Альбиной Порошиной получил от бизнесмена деньги. Та впоследствии дала показания против Зюзина.

Порошину в августе приговорили к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере суммы взятки. Согласно материалам дела, она получила деньги за контракты на строительство объектов, а также их приемку. Сотрудники ростовского ФСБ задержали ее спустя неделю после перевода Зюзина в Новочеркасск сити-менеджером в декабре 2017 года. 

Находясь в СИЗО она обвиняла его в получении еще нескольких взяток, однако после перевода под домашний арест взяла всю вину на себя. В частности, она говорила, что за эти деньги Зюзин должен был помочь предпринимателю стать участником федеральной программы «Комфортная городская среда» для благоустройства домов и парков.

Теги:
чиновники, задержания, взятки, новочеркасск, ростовская область, va

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera