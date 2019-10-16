«У нас давно уже стоит и не падает»: Рогозин назвал мифом высокую аварийность «Роскосмоса»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом мнение о большом количестве аварий у российской космической техники. В советское время о неполадках просто не сообщали, уверен он: из 54 запусков СССР к Луне успешным были только 17.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», — ответил Рогозин на вопрос, чтобы он сказал ветеранам космической отрасли, переживающим за ее нынешнее состояние (цитата по Интерфаксу).

В июне, после очередного переноса запуска ракеты-носителя с космической обсерваторией «Спектр-РГ», Рогозин говорил, что с 2006 года «у нас все годы аварийные» и что «летать, полагаясь на традиционный русский "авось" далее нельзя». В прошлом октябре потерпела аварию ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на борту, в 2017 году неудачей завершился запуск на орбиту созданного в России ангольского спутника, а в 2016-м — запуск грузового корабля «Прогресс».