Еще одного фигуранта «московского дела» арестовали по делу о нападении на сотрудника Росгвардии

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал 27-летнего Максима Мартинцова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти (ч. 1 статьи 318 УК) на несанкционированном митинге 27 июля в центре Москвы, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Известно, что Максим Мартинцов родом из Брянска и работает инженером-лаборантом в Москве. По версии следствия, на акции он и другой фигурант дела Егор Лесных на улице Рождественка напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Его вина подтверждается, утверждает следователь Кравченко, совокупностью доказательств: показаниями свидетелей, видео материалами, оперативной информацией и другими данными.

Сам мужчина не признает свою вину и просил его не заключать под стражу.

Следователь Кравченко заявлял, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию. Кроме того, обвиняемый, по его словам, «не обременен социально-полезными связями». Адвокаты просили избрать для их подзащитного домашний арест или отпустить под подписку о невыезде.

В итоге судья Валентина Левашова удовлетворила ходатайство следствия и отправила Мартинцова в СИЗО до 14 декабря.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

«Мы в очередной раз убеждаемся, что следствие не хочет знать о презумции невиновности. Напомню, что пока приговор не вступил в силу, никто не может считаться виновным. Следователь настойчиво просил признать вину. Но мы этого не собираемся делать», — отметил адвокат Михаил Игнатьев.

Напомним, 15 октября Следственный комитет предъявил обвинения новым фигурантам «дела 212»— Александру Мыльникову, Максиму Мартинцову, Андрею Баршаю, Егору Лесных и Владимиру Емельянову. Всех их подозревают в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 27 июля. Последнего суд уже арестовал на два месяца.