Путин разрешил полицейским выдавать предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал законопроект, который разрешит полицейским выдавать предостережения о «недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и правонарушений». Поправки в закон «О полиции» опубликованы на портале правовых актов.

Ранее такое право было только у прокуратуры и ФСБ, причем игнорирование предостережения выступало отягчающим обстоятельством при вынесении решения судом. О том, как будут выглядеть предостережения полицейских, в акте не уточняется.

Активисты и правозащитники рассказывали, что участковые полиции еще до принятия закона стали обходить активистов перед протестными акциями с предупреждениями, которые не имели силы. Перед летними митингами по выборам в Мосгордуму полицейские останавливали граждан на выходе из метро и требовали подписать предупреждения.