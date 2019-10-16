Суд из-за нарушений вернул прокату машин иск к ФБК на миллиард рублей

Арбитражный суд Москвы из-за нарушений вернул компании по прокату машин «Флай Авто» иск к Фонду борьбы с коррупцией на миллиард рублей. Текст определения судьи Елены Михайловой опубликован в карточке иска.

Так, судья попросила предоставить доказательства отмены заказов на заявленную сумму, расчеты ущерба от повреждений машин и дополнительных расходов на топливо. «Нашлась судья, которая сделала то, что должны были сделать остальные суды по искам к кандидатам и ФБК!» — прокомментировал решение юрист ФБК Вячеслав Гимади.

Представители компании объясняли исковые требования потерями в дни протестных акций по выборам в Мосгордуму 27 июля, а также 3 и 10 августа. В частности упущенную выгоду они оценили в 411 миллионов рублей, повреждения автомобилей протестующими — в 187 миллионов, а ущерб деловой репутации — в 200 миллионов. Ее владелец допускал, что цифры «возможно, подгоняли под сумму [в миллиард рублей]».

Иск к ФБК на миллиард возвращен в связи с серьезными нарушениями и полной неспособностью мэрии/МВД сформулировать за истца и как-то документально подтвердить исковые требования. Нашлась судья, которая сделала то, что должны были сделать остальные суды по искам к кандидатам и ФБК! pic.twitter.com/JpNLcWnRG4 — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) October 16, 2019

Суды из-за акций протеста уже взыскали с оппозиционеров в пользу ГБУ «Автомобильные дороги» 3,4 миллиона рублей, в пользу «Мосгортранса» — 1,2 миллиона, а в пользу Метрополитена — почти 54 тысячи. Компании-владельцу ресторана «Армения» на Тверской улице в октябре присудили около четверти миллиона.