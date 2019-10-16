СМИ: Россия договорилась с Литвой об обмене осужденными за шпионаж

Россия и Литва договорились об обмене осужденными за шпионаж сотрудниками спецслужб, утверждают источники Baltic News Service. В списки вошел агент ФСБ Николай Филипченко, осужденный по обвинению в вербовке для установки прослушки в президентском дворце.

Россия в ответ должна будет передать Литве ее граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, приговор которым вынесли в 2016 году. В списках по обмену также есть «гражданин Норвегии и еще один российский гражданин». Адвокат осужденного в апреле норвежца Фруде Берга Илья Новиков отказался от комментария «Новой газете».

Переговоры, как отмечают источники агентства, продолжались «не один год». Обмен на прошлой неделе одобрил возглавляемый президентом Литвы Гитанасом Науседой Госсовет по обороне, однако процесс затянулся «из-за дискуссий о правовом механизме», цитирует заметку агентства портал Delfi.

Бывшего сотрудника пограничной службы Норвегии Фруде Берга задержали в декабре 2017 года. Его обвинили в сборе информации о российских атомных подлодках по заданию норвежской разведки. По словам гособвинителя. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Сам он вину отрицал.