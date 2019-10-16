Нового фигуранта «московского дела» Егора Лесных арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал очередного фигуранта «московского дела», 34-летнего Егора Лесных, обвиняемого в применении насилия к представителю власти (ч. 1 статьи 318 УК) на несанкционированном митинге 27 июля в центре Москвы, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Лесных — уроженец города Волжский Волгоградской области, неофициально самозанятый, занимается ремонтом квартир. По версии следствия, на несогласованной акции 27 июля обвиняемый и двое других фигурантов, Максим Мартинцов и Александр Мыльников, напали на сотрудника Росгвардии. Помимо этого, Лесных вменяют, что он ударил ногой еще одного силовика.

Следователь заявил, что Лесных может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию, а потому требовал его ареста. «Обвиняемый зарекомендовал себя с отрицательной стороны, не женат, не имеет детей, не обеременен социально-полезными связями», — отметил следователь. Вина Лесных, по его словам, подтверждается видео материалами и показаниями свидетелей.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Сам Лесных в суде не признал своей вины и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Если изучить видео, у меня была попытка предотвратить избиение парня и девушки, они просили о помощи. Я просто потянул сотрудника Росгвардии, не мог просто так стоять. Никакого насилия к сотрудникам я не применял», — объяснил он.

Как заявил адвокат Эльдар Гароз, вместо видеоролика в материалах дела имеются скриншоты, на которых «ничего не видно». Адвокат подчеркнул, что оснований для ареста Лесных нет. Во время заседания он ходатайствовал, чтобы его подзащитного освободили из клетки и дали возможность беспрепятственно получать юридическую помощь. Однако судья Валентина Левашова все ходатайства отклонила.

Ранее в среду Басманный суд арестовал других новых фигурантов «дела 212» — Максима Мартинцова и Владимира Емельянова — по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти на акции протеста. Еще двоим — Александру Мыльникову и Андрею Баршаю —меру пресечения должны избрать в ближайшее время.