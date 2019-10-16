В Ярославле признавшего вину сотрудника ИК-1 отпустили под домашний арест по делу о пытках

Ярославский областной суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замначальника оперативного отделения исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, который пошел на сделку со следствием по делу о пытках над Евгением Макаровым и другими заключенными. Об этом сообщил фонд «Общественный вердикт».

Он одним из первых сотрудников колонии, арестованных после публикации видео пыток 20 июля прошлого года. В суде он рассказывал, что у него есть маленький ребенок и необходимость выплачивать ипотеку. На видео Ефремов бил лежащего на парте Макарова ладонью по голове.

Ранее под домашним арестом в рамках дела находился только замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников. Выбор такой меры пресечения ему суд объяснял противопоказаниями по здоровью. Всего по делу, возбужденному после публикации в «Новой» записей избиенией с регистраторов, которые добыли юристы «Общественного вердикта», проходят 17 сотрудников ИК-1 и ИК-8. Всем остальным фигурантам областной суд оставил меру пресечения в силе.