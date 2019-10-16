СМИ: в Северодвинске троих американских дипломатов сняли с поезда за нарушение правил пребывания в стране

Троих сотрудников посольства США в России сняли с поезда «Ненокса — Северодвинск». Их заподозрили в нарушении правил пребывания в России, передают ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По их информации, инцидент произошел 14 октября. ТАСС пишет, что на американцев составили протокол о нарушении правил пребывания в России (п. 1.1 ст. 18.8 КоАП).

При этом Интерфакс сообщает, что после проверки документов дипломатов отпустили. По данным агентства, американцы пытались въехать на режимную территорию без разрешения. СМИ отмечают, что Северодвинск — город с регламентированным посещением для иностранных граждан.

Как пишет РЕН ТВ, речь идет о военно-морском атташе США капитане первого ранга Уилльяме Кертисе, атташе припосольстве Джерри Арриоле Энтони и военном атташе при посольстве полковнике Д. Данне.

Ненокса — ближайший населенный пункт у морского полигона в Архангельской области, где 8 августа во время испытаний взорвалась ракета. В результате погибли пять сотрудников «Росатома» и двое военнослужащих Минобороны.