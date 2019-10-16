В Нижнем Новгороде арестовали двух полицейских, которые избили задержанного и подбросили ему наркотики

Нижегородский районный суд арестовал полицейских из отдела по контролю за оборотом наркотиков Алексея Иванова и Евгения Соколова, которых подозревают в избиении задержанного Игоря Крайнова. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Полицейских арестовали до 7 декабря по обвинению в превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Третьего фигуранта дела — сотрудника полиции Николая Кострова — 11 октября объявили в розыск. О задержании Иванова и Соколова стало известно накануне.

«Комитет против пыток» ранее опубликовал видео, на котором полицейские избивают Крайнова. По словам потерпевшего, 12 сентября, когда он шел на работу, за ним погнались двое мужчин в гражданском, позже выяснилось, что это были полицейские. Они избили Крайнова и засунули в карман его джинс пакетик с наркотиками. Происходящее зафиксировала камера наблюдения, о которой сотрудники МВД не знали.

Позже Крайнова также избили в отделении полиции, а затем при понятых нашли на при нем пакетик c мефедроном. Против Крайнова возбудили дело. О незаконном приобретении и хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК). Потерпевший рассказал, что ему угрожали арестом и заставили признать вину. После суток содержания в ИВС его отпустили под подписку о невыезде, медобследование обнаружило у него ушиб грудной клетки.