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Нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова отправили под домашний арест из-за митинга 27 июля

Общество

Андрей Каревкорреспондент судебного отдела

 

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест 32-летнего Александра Мыльникова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Нацгвардии на митинге 27 июля. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

Судья Валентина Левашова согласилась с доводами следователя и отправила Мыльникова под домашний арест до 15 декабря. О такой мере пресечения следователь просил, потому что обвиняемый воспитывает троих несовершеннолетних детей.

Александр Мыльников. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

По версии следствия, 27 июля во время несогласованной акции Мыльников вместе с другими фигурантами дела Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю росгвардейца, которого затем «стали бить ногами».

«Мыльников выражает явное неуважительное отношение к обществу, у следствия есть основания, что он попытается избежать уголовное преследование и может продолжить заниматься преступной деятельностью», — предположил следователь. 

Он попросил, чтобы во время домашнего ареста обвиняемому был назначен запрет на общение с определенным кругом лиц, отправку и получение корреспонденции и доступ к интернету. Мыльников согласился с мерой пресечения в виде домашнего ареста. Однако его адвокат Татьяна Тятова возражала. 

«Нет оснований и доказательств, что мой подзащитный может как-то угрожать единственному свидетелю, сотруднику Росгвардии, и повлиять на следствие», — заявляла защитник и попросила отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Она предложила, чтобы Мельникову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. 

Тятова отметила, что, если Мыльникова поместят под домашний арест, у его семьи не будет возможности и средств для существования. Он единственный, кто зарабатывал в семье, жена Мельникова не работает и занимается воспитанием троих малолетних детей. 

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Теги:
kb, домашний арест, дело 212, «московское дело»

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