В соликамской колонии, заключенные которой жаловались на издевательства, осужденный покончил с собой. Еще один — предпринял попытку

В соликамской колонии №9, заключенные которой жаловались на издевательства, покончил с собой один из осужденных. Об этом Интерфаксу сообщили в управлении ФСИН по Пермскому краю.

В пресс-службе рассказали, что его тело нашли накануне. По информации основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, заключенный Иван Жужгов «не выдержал издевательств, унижений и давления, рабского труда в швейном цехе и вымогательств».

«Его принуждали работать в швейном цехе на промзоне ФКУ ИК-9 ГУФСИН по Пермскому краю по 12 часов в сутки 6-7 дней в неделю, выполняя заказы для «ЛУКОЙЛа», «Башнефть», Росгвардии», — пишет Осечкин в своем фейсбуке.

Позже в штрафном изоляторе покончить с собой попытался еще один заключенный соликамской ИК-9. После этого осужденного доставили в реанимацию. По словам Осечкина, тот относился к категории «униженных» и ранее «подвергался насильственным действиям». Правозащитник отмечает, что заключенный пытался «дать показания о происходящем, но его быстро изолировали в камере штрафного изолятора».

В конце сентября Осечкин опубликовал видеозапись, на которой, по его словам, сотрудничающие с администрацией ИК-9 «активисты» избивают и совершают насилие над сокамерником. Позже Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело о халатности сотрудников колонии.