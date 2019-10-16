В Москве прошла серия пикетов в поддержку арестованного экс-главы Серпуховского района Шестуна

В Москве прошли пикеты в поддержку арестованного бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Об этом «Новой» сообщила его жена Юлия Шестун.

Пикеты начались на Пушкинской и Трубной площадях, а завершились на Чистых прудах и возле администрации президента. Акцию организовал общественный комитет «Свободу Шестуну».

Фото: Федор Федоров

В пикетах приняли участие несколько десятков человек. К акции у администрации президента присоединилась также актриса Яна Троянова. Сторонники Шестуна собираются продолжить пикеты 17 октября, когда Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию на продление его ареста до 13 декабря.

Актриса Яна Троянова. Фото: Александр Пелевин

Кроме того, несколько десятков правозащитников, журналистов, политиков и спортсменов направили обращение председателю суда с просьбой изменить меру пресечения бывшему главе Серпуховского района. Среди подписантов правозащитники Лев Пономарев и Зоя Светова, член СПЧ при президенте Илья Шаблинский, политик Геннадий Гудков и многие другие. Авторы обращения подчеркивают, что состояние здоровья Шестуна не позволяет ему находиться в СИЗО.

Александра Шестуна обвиняют в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), легализации полученных преступным путем денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Шестун отрицает свою вину и настаивает, что дело было сфабриковано. В знак протеста он держит третью по счету голодовку.

В конце августа экс-главу Серпуховского района переводили в реанимацию СИЗО «Матросская тишина», а затем в городскую больницу из-за ухудшения состояния. Из-за голодовки он потерял более 30 килограммов (с 95 до 61 кг).