В Москве прошла серия пикетов в поддержку арестованного экс-главы Серпуховского района Шестуна
«Новая газета»редакция
В Москве прошли пикеты в поддержку арестованного бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Об этом «Новой» сообщила его жена Юлия Шестун.
Пикеты начались на Пушкинской и Трубной площадях, а завершились на Чистых прудах и возле администрации президента. Акцию организовал общественный комитет «Свободу Шестуну».
В пикетах приняли участие несколько десятков человек. К акции у администрации президента присоединилась также актриса Яна Троянова. Сторонники Шестуна собираются продолжить пикеты 17 октября, когда Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию на продление его ареста до 13 декабря.
Кроме того, несколько десятков правозащитников, журналистов, политиков и спортсменов направили обращение председателю суда с просьбой изменить меру пресечения бывшему главе Серпуховского района. Среди подписантов правозащитники Лев Пономарев и Зоя Светова, член СПЧ при президенте Илья Шаблинский, политик Геннадий Гудков и многие другие. Авторы обращения подчеркивают, что состояние здоровья Шестуна не позволяет ему находиться в СИЗО.
Александра Шестуна обвиняют в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), легализации полученных преступным путем денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Шестун отрицает свою вину и настаивает, что дело было сфабриковано. В знак протеста он держит третью по счету голодовку.
В конце августа экс-главу Серпуховского района переводили в реанимацию СИЗО «Матросская тишина», а затем в городскую больницу из-за ухудшения состояния. Из-за голодовки он потерял более 30 килограммов (с 95 до 61 кг).