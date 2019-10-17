В Кургане задержали главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву

В Кургане главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков задержали в Чернавском противотуберкулезном диспансере, врачи которого протестуют против закрытия медучреждения.

Анастасию Васильеву силой задержали двое сотрудников полиции. Что она нарушила, они объяснить не смогли. Чиновники явно ОЧЕНЬ хотят закрыть противотуберкулезный диспансер pic.twitter.com/GX72eFxOpr — Альянс врачей (@alyansvrachey) October 17, 2019

«В 4 часа утра в курганский тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и сотрудников полиции. Силой выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Одному работнику больницы стало плохо, вызвали скорую», — пишет «Альянс врачей».

Сотрудники и пациенты тубдиспансера вместе с представителями профсоюза оставались в больнице, требуя от властей отменить решение о закрытии медучреждения. Они забаррикадировались в помещении кухни, так как это самое теплое место в здании, в котором отключили отопление и электричество.

О закрытии тубдиспансера в Чернавском на три года стало известно в сентябре. По словам властей, закрытие медучреждения необходимо для проведения капитального ремонта. Сотрудники тубдиспансера считают, что останутся без работы, а пациенты — без лечения. В знак протеста медики отказались от своих избирательных прав на выборах губернатора региона.