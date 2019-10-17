«Ведомости» узнали об ужесточении правил выезда за границу сотрудникам «Роскосмоса»

«Роскосмос» ужесточил правила выезда за границу для сотрудников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к государственной тайне. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в космической отрасли.

По словам одного из собеседников издания, поводом к ужесточению правил стало «нарастание геополитической напряженности и ужесточение рядом государств санкционной политики по отношению к России и ее гражданам, проявление повышенного интереса иностранных разведывательных служб к работникам космической отрасли, а также имевшиеся случаи нападений на сотрудников предприятий».

Теперь работники госкомпании, у которых нет допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, должны уведомлять в письменном виде руководителя подразделения безопасности о времени и месте выезда, цели поездки, а также изучить рекомендации о мерах безопасности при нахождении за границей.

Так, сотрудникам компании рекомендуют отказаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не рассказывать о целях поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, а также не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.

«Если вас взяли заложником, следует не оказывать сопротивления и не раздражать тех, кто вас захватил. Постарайтесь как можно больше запомнить о похитителях, но сохраняйте чувство собственного достоинства. Избегайте оскорбительных и провокационных заявлений. Бежать пытайтесь только в том случае, если есть абсолютная уверенность в успехе. Ни в коем случае инициативно не предлагайте похитителям никакую информацию», — говорится в документе.

Ранее источники РИА Новости сообщали, что ужесточение правил связано с бегством за границу одного из топ-менеджеров. Речь, вероятно, идет о гендиректоре Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрии Яскине, который, как писал «Коммерсант», под предлогом служебной командировки уехал в Европу и не вернулся на родину.