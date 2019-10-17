Председателем ОНК Москвы стал Георгий Волков
Мария ЕфимоваКорреспондент
Председателем Общественной наблюдательной комиссии Москвы был избран глава фонда «Добрые технологии» Георгий Волков. Об этом сообщил член ОНК Александр Хуруджи.
«Впервые собрание ОНК прошло с таким позором. Люди, взявшие власть, требовали выгнать из зала известных правозащитников, таких как Андрей Бабушкин. Мотив — чтобы на собрании не присутствовали не члены ОНК. А ведь всегда наше собрание было открытым, на нем присутствовали СМИ», — написала корреспондентка «МК» и член ОНК Ева Меркачева.
Она уточнила «Новой газете», что Волков в прошлом созыве уже был членом ОНК. «Он ходил с проверками, это абсолютно точно. У него, получается, это уже второй созыв. Большинство выбрало его, подняли руки, посчитали», — рассказала она.
В новый состав ОНК не включили многих членов действующего состава комиссии и известных правозащитников, которые навещали в СИЗО политзаключенных. Так, в состав московской и подмосковной комиссий не вошли сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев, член МХГ Евгений Еникеев, руководитель отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина, ответственный секретарь ОНК Иван Мельников и другие.
В состав ОНК вошли политик и блогер Марина Литвинович, журналистка Елена Масюк и одна из авторов доклада об убийстве Магнитского Любовь Волкова.