Председателем ОНК Москвы стал Георгий Волков

Председателем Общественной наблюдательной комиссии Москвы был избран глава фонда «Добрые технологии» Георгий Волков. Об этом сообщил член ОНК Александр Хуруджи.

«Впервые собрание ОНК прошло с таким позором. Люди, взявшие власть, требовали выгнать из зала известных правозащитников, таких как Андрей Бабушкин. Мотив — чтобы на собрании не присутствовали не члены ОНК. А ведь всегда наше собрание было открытым, на нем присутствовали СМИ», — написала корреспондентка «МК» и член ОНК Ева Меркачева.

Она уточнила «Новой газете», что Волков в прошлом созыве уже был членом ОНК. «Он ходил с проверками, это абсолютно точно. У него, получается, это уже второй созыв. Большинство выбрало его, подняли руки, посчитали», — рассказала она.

В новый состав ОНК не включили многих членов действующего состава комиссии и известных правозащитников, которые навещали в СИЗО политзаключенных. Так, в состав московской и подмосковной комиссий не вошли сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев, член МХГ Евгений Еникеев, руководитель отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина, ответственный секретарь ОНК Иван Мельников и другие.

В состав ОНК вошли политик и блогер Марина Литвинович, журналистка Елена Масюк и одна из авторов доклада об убийстве Магнитского Любовь Волкова.