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Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает зачистку своего окружения

Общество

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «выдумками» расследование журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной о зачистке его ближайшего окружения в республике и пытках высокопоставленных чиновников и силовиков в «секретных тюрьмах». Об этом сообщает Интерфакс.

«Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь! Но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности», — заявил Кадыров.

По его мнению, «определенные силы и обслуживающие их СМИ ведут целенаправленную информационную кампанию», направленную на создание отрицательного имиджа Чечни и ее руководства. 

Кадыров подчеркнул, что красота чеченских городов и сел, «безопасность и стабильность» в республике стали «костью в горле тех, кто, проиграв открытую войну, перешел к тактике идеологических диверсий».

Как ранее стало известно «Новой», в Чечне уже несколько месяцев продолжаются репрессии против ближайшего окружения главы республики, а в «секретных тюрьмах» незаконно держат высокопоставленных чеченских чиновников, а также их родственников и охранников.

Задержанных пытают, чтобы получить информацию о нелегальном бизнесе, описывают и отбирают их имущество. По данным «Новой», тех, кого отпускают из мест незаконного лишения свободы, обязывают заплатить многомиллионные пожертвования в Фонд Ахмата Кадырова.

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Теги:
kb, зачистка, чечня, расследование, кадыров

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