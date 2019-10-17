«Власть показала, что ничего хорошего мне ждать не стоит». Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
«Новая газета»редакция
Фигурант «московского дела», программист Айдар Губайдулин, которого обвиняют по статье об «угрозе применения насилия к силовику» (ч. 1 ст. 318 УК), уехал из России. Об этом он написал в фейсбуке.
«Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь.
Я люблю всех вас, я люблю Москву и Россию, и любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом», — написал он.
По словам Губайдулина, он принял решение уехать за границу после задержания новых фигурантов «московского дела», суда над Константином Котовым, которого приговорили к четырем годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга (ст. 212.1 УК), и продления меры пресечения Самариддину Раджабову и Егору Жукову.
«Власть показала, что ничего хорошего мне ждать не стоит», —
сказал Губайдулин в разговоре с «Новой».
15 октября Губайдулину предъявили новое обвинение. Он находился под арестом с 9 августа, пока в конце сентября суд не отпустил его под подписку, вернув материалы по нему в Генпрокуратуру для уточнения фабулы обвинения. Во время акции 26-летний Губайдулин бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но ни в кого не попал.
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