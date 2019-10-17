Путин поручил создать центр производства интернет-контента для «духовно-нравственного воспитания молодежи»

Президент Владимир Путин поручил правительству создать координационный центр для производства контента, направленного на «духовно-нравственное воспитание молодежи». Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство должно создать такой центр на базе некоммерческой организации и предоставить доклад до 1 декабря.

Кроме того, президент распорядился регулярно проводить исследования предпочтений и особенностей поведение молодежи в интернете. Предполагается, что это поможет повысить информированность государственных органов и профильных организаций о влиянии информационной среды на «формирование взглядов подрастающего поколения».

В конце мая РБК стало известно о включении в систему ключевых показателей эффективности (КPI) для чиновников повышение доли патриотически настроенной молодежи. По информации источников, это необходимо, чтобы власть «закладывала основы будущего страны».