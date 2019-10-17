Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова и осужденный по «дадинской» статье Константин Котов поженились в СИЗО «Матросская тишина».

Анна Павликова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

О том, что Павликова и Котов подали заявление о заключении брака, стало известно в день, когда Мосгорсуд рассматривал апелляцию на приговор Котову и оставил решение Тверского суда Москвы без изменений.

Мать Павликовой рассказала, что Котов был одним из первых, кто поддержал ее дочь, когда ее арестовали. Она добавила, что после того, как ее дочь перевели под домашний арест, они общались с Котовым во время прогулок.

В начале сентября Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима за неоднократные нарушения закона о митингах. Котов стал вторым осужденным по статье 212.1 УК, известной как «дадинская». Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а 15-го числа СК объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло всего два дня.

Котова обвинили в том, что он не менее трех раз был признан виновным по статье 20.2 КоАП о нарушениях на акциях: 13 мая 2019 года Котова арестовали на пять суток за участие в акции «В защиту Нового поколения» у здания ФСБ, 12 июня его задержали на акции в поддержку Ивана Голунова, затем оштрафовали на 15 000 рублей, 24 июля Константина арестовали на 10 суток за призыв в фейсбуке выйти 19 июля на Трубною площадь в связи с недопуском оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Анну Павликову и еще семерых фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ст. 282.1 УК). Никто из подсудимых вину не признал.

По версии следствия, подсудимые якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако их защита настаивает, что предложивший создать движение некий «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб.