СК: большинство пассажиров сгоревшего SSJ-100 погибли не от удара, а от огня и отравления дымом

Большинство пассажиров самолета Sukhoi Supejet-100, сгоревшего после посадки в московском аэропорту Шереметьево, погибли не от удара при аварийной посадке, а от огня и отравления продуктами горения. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета Зигмунд Ложис.

По его словам, предварительная экспертиза показала, что опасные вещества выделялись при горении не только топлива самолета, но и обшивки салона, сделанной из пластика. Ложис добавил, что большинство погибли в креслах — они не успели отстегнуться и среагировать на происходящее.

В начале октября обвинения по делу о крушении SSJ-100 предъявили командиру самолета Денису Евдокимову. По версии следствия, он нарушил правила полетов и совершил грубую посадку, из-за чего лайнер загорелся. Евдокимова отпустили под подписку о невыезде, он свою вину не признает.

По словам пилота, многие пассажиры погибли, так как кто-то открыл заднюю дверь салона, и сильный поток воздуха раздул пламя. Евдокимов подчеркнул, что корпус самолета мог долго выдерживать высокую температуру и пассажиры смогли бы выбраться из него.

SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая, после чего загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В документах «Росавиации», которые оказались в распоряжении «Новой», говорилось об ошибке экипажа при ручном пилотировании как основной версии катастрофы. При этом в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета указаний на ошибки пилотов не было.