Прокуратура попросила отпустить из-под ареста четырех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обвинение попросило отпустить из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает Интерфакс.

Прокуратура попросила изменить меру пресечения начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара в ТЦ Андрею Бурсину, руководителю компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне», Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину. Как уточняет ТАСС, обвинение ходатайствовало о домашнем аресте для этих обвиняемых.

обновление 16:22 Суд освободил из-под стражи Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина и изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

«В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения меры в виде заключения под стражу в отношении Полозиенко, Никитина и Генина и Бурсина и вынуждены ставить вопрос об изменении на более мягкое», — сказал прокурор.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта прошлого года. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки на четвертом этаже, где располагались кинозал и детские аттракционы. Потерпевшими по делу о пожаре признаны более 450 человек. Обвиняемыми по двум уголовным делам о пожаре сейчас являются 15 человек.