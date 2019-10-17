В Москве второй раз за неделю задержали менеджера ФБК Руслана Шаведдинова

В Москве полиция задержала менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Об этом он сообщил в своем твиттере.

На выходе из метро около офиса задержали Руслана @shaveddinov pic.twitter.com/KSvYKrP27a — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) October 17, 2019

Шаведдинова задержали на выходе из метро недалеко от офиса ФБК. Его везут в ОВД «Даниловский».

Ранее Шаведдинова задержали 12 октября. Его доставили в ОВД «Аэропорт», туда приезжал военный комиссар и сотрудники Центра «Э». Через два часа Шаведдинова отпустили.

9 октября Минюст признал ФБК иностранным агентом, объяснив это траншами из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. Представители ФБК утверждают, что организация никогда не получала иностранного финансирования.

В августе Следственный комитет объявил о возбуждении против ФБК дела об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в организацию поступила крупная сумма денег как в рублях, так и в иностранный валюте. Делом занимаются 112 следователей по особо важным делам.

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