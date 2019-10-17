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В Москве второй раз за неделю задержали менеджера ФБК Руслана Шаведдинова

Общество

 

В Москве полиция задержала менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Об этом он сообщил в своем твиттере. 

Шаведдинова задержали на выходе из метро недалеко от офиса ФБК. Его везут в ОВД «Даниловский».

Ранее Шаведдинова задержали 12 октября. Его доставили в ОВД «Аэропорт», туда приезжал военный комиссар и сотрудники Центра «Э». Через два часа Шаведдинова отпустили. 

9 октября Минюст признал ФБК иностранным агентом, объяснив это траншами из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. Представители ФБК утверждают, что организация никогда не получала иностранного финансирования.

В августе Следственный комитет объявил о возбуждении против ФБК дела об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в организацию поступила крупная сумма денег как в рублях, так и в иностранный валюте. Делом занимаются 112 следователей по особо важным делам.

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Теги:
kb, задержания, фбк

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