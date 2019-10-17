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Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по Brexit

Общество

 

Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по Brexit. Об этом сообщил в своем твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Где есть воля, там есть и сделка. И мы достигли ее!», — заявил Юнкер. По его словам, это справедливое и сбалансированное соглашение подтверждает готовность сторон находить компромисс.

Премьер Великобритании Борис Джонсон уверен, что сделка позволит вернуть контроль над процессом. «Теперь парламент в субботу должен довести Brexit до конца, чтобы мы смогли перейти к другим важным темам, как стоимость жизни, система здравоохранения, преступность и наша окружающая среда», — добавил он.

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