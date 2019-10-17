СМИ: глава СПЧ Михаил Федотов в ближайшее время покинет свой пост

Михаил Федотов, возглавляющий Совет по правам человека при президенте России, в ближайшее время может уйти со своего поста, сообщили газета «Московский комсомолец» и агентство Интерфакс со ссылкой на источник в Кремле.

По данным СМИ, уход Федотова может быть связан с достижением предельного для госслужбы возраста (в сентября ему исполнилось 70 лет — ред.), хотя претензий к его работе у Кремля нет, говорят источники.

Сам Федотов отказался комментировать информацию о возможной отставке. В Кремле, в свою очередь, заявили, что «традиционно не анонсируют кадровые дела».

Как утверждают источники, место Федотова может занять бывший главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий «Первого канала» Валерий Фадеев, который сейчас возглавляет Общественную палату. Он также отказался комментировать информацию о возможном назначении.

Михаил Федотов руководит СПЧ и работает советником президента с осени 2010 года. В 90-е годы он возглавлял министерство печати и информации, руководил созданным им Российским агентством интеллектуальной собственности при президенте . Федотов также был постпредом России при ЮНЕСКО.

Федотов высказывался в защиту фигурантов «московского дела», а по его инициативе были организованы общественные экспертизы по резонансным делам, в том числе, по «болотному делу» и «делу Кировлеса». Также он инициировал проверку по фактам преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, а в 2012 году требовал пересмотра «закона Димы Яковлева» о запрете усыновления российских сирот гражданами США. Кроме того, в СПЧ Федотов разрабатывал проект по «десталинизации» российской истории XX века.