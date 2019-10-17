Telegram предложил инвесторам перенести запуск своей криптовалюты или вернуть им 77% вложений

Telegram предложил инвесторам своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram согласиться на перенос ее запуска с 31 октября до 30 апреля или вернуть им 77% вложенных средств. Об этом сообщают The Bell и Coindesk со ссылкой на письмо инвесторам.

В нем указано, что продление дедлайна даст дополнительное преимущество компаниям, которые разрабатывают приложения для платформы TON. Письмо получили участники первого и второго раунда ICO (первичное размещение токенов). Им предложили принять решение до 23 октября.

Если большинство инвесторов откажется продлевать дедлайн, то их договор о покупке Gram прекратит действие в конце октября. Telegram в этом случае может вернуть им около 77% вложенных средств в качестве компенсации. Отмечается, что из-за возможного переноса даты запуска компании придется понести дополнительные расходы в размере 80 млн долларов, что также может повлиять на размер компенсации.

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Перенести дедлайн Telegram предложил из-за временного запрета Комиссии по ценным бумагам США на выпуск и распространение криптовалюты в стране. Суд рассмотрит иск Комиссии 24 октября.

Всего с начала года Telegram и TON привлекли более 1,7 млрд долларов инвестиций для создания блокчейн-платформы, которая должна была запуститься до 31 октября.