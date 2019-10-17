Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко

Московский городской суд полностью оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко, которого осудили на 3,5 года колонии из-за того, что мужчина бросил мусорный бак в сторону омоновца на акции 27 июля в Москве.

Адвокат Мансур Гильманов просил отменить приговор и настаивал: у его подзащитного не было намерения нанести сотрудникам Росгвардии физический вред. В итоге никакой вред он им не причинил — потерпевшие не стали фиксировать какие-либо следы от побоев в травмпункте, что они сами подтвердили в суде первой инстанции. Не смогли сотрудники Росгвардии подтвердить наличие увечий и в суде. При этом, отмечал защитник, сами росгвардейцы Терещенко и Салиев во время акции применяли физическое насилие в отношении мирных граждан.

Адвокат просил и учесть и гуманитарную составляющую: у Коваленко престарелая мать, с которой он жил, заботился и содержал финансово. У женщины больные ноги. Кроме того, Гильманов напомнил, что Евгений Коваленко является почетным донором. Судья просила защитника говорить короче: «Тут апелляция, а не суд первой инстанции».

В итоге судья Жигалева отказала во всех ходатайствах защиты: вызове свидетелей и очевидцев, видевших как сотрудники Росгвардии избивали людей, повторном допросе потерпевших силовиков, и главное — в просмотре видеозаписей от 27 июля.

«Не совсем понимаю происходящее», — сказал прокурор, реагируя на заявляющиеся в режиме non-stop ходатайства адвоката и его речь в прениях, во время которой он цитировал судью Мещанского суда. Прокурор высказал идею обратиться с жалобой в адвокатскую палату Москвы. Судья отклонила заявленный ей адвокатом отвод. Адвокат также безуспешно заявил отвод прокурору.

Адвокат Гильманов также просил Мосгорсуд приобщить петицию с сайта Change.org со сбором подписей за прекращение уголовного преследования Евгения Коваленко.

— Мнение прокурора? — обратилась судья Жигалева к обвинителю.

— Ну, можно, конечно, приобщить, — вяло отозвался прокурор Сизов и задал риторический вопрос. — Только что это дает?

— Действительно... — прокатился по залу шепот возмущения.

— Что это дает? - вопросом на вопрос ответила судья. — Ну, за петицию ее создатель уплатил 3 тысячи рублей...

Выяснив, что Коваленко своих общественных сторонников лично не знает, через некоторое время судья все же приобщила петицию с Change.org. Бумага действительно ничего не дала: приговор судья оставила в силе, как и просили прокурор и двое потерпевших силовиков. В ближайшее время Коваленко этапируют в колонию.

«Ни я, ни другие участники мирной акции 27 июля никакие противоправные действия не совершали. Я стал свидетелем разбойных бандитских действий ОМОНа, Росгвардии и полиции, в которую входили Терещенко и Салиев. Никаких причин жестоко избивать людей не было. Никого предупреждения, как того требует закон, что будут применяться спецсредства, тоже не было», — сказал Коваленко в «последнем слове».

Напомним, в сентябре Мещанский суд столицы приговорил 48-летнего жителя Подмосковья Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима за то, что он бросил мусорный бак в сторону задерживавшего демонстрантов бойца ОМОН (ч. 1 ст. 318 УК). Подсудимый свою вину не признал и объяснил свой поступок «жестом отчаяния», вызванного желанием оградить граждан от избиений со стороны полиции. Дело Коваленко было выделено в отдельное производство, обвинения по статье о массовых беспорядках ему не предъявляли.