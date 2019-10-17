Компания Mossack Fonseca подала в суд на Netflix из-за фильма о «панамском досье»

Основатели панамского офшорного регистратора Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека подали иск против стримингового сервиса Netflix за клевету, которая, по их мнению, содержится в фильме о «панамском досье» «Прачечная» режиссера Стивена Содерберга. Об этом сообщает The Guardian.

Основатели юрфирмы обвинили Netflix в клевете и нарушении авторских прав. По мнению Моссака и Фонсеки, в фильме их изобразили «безжалостными нечестными адвокатами, отмывающими деньги, уклоняющимися от уплаты налогов и берущими взятки». В иске говорится, что из-за фильма им могут назначить дополнительные залоги или предъявить новые обвинения.

Кроме того, юристы считают, что картина может повлиять на справедливость судебного разбирательства. Как утверждается в документах, трейлер фильма изображает Моссака и Фонсеку «злодеями, извлекающими выгоду из смерти 20 человек». В иске также подчеркивается, что Netflix не имел права использовать логотип их компании.

Фильм «Прачечная» (The Laundromat) рассказывает о группе журналистов-расследователей, изучавших слитые данные внутренней базы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. В расследовании участвовали в том числе и российские журналисты — Роман Анин («Новая газета»), Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский, а Международный консорциум расследователей-журналистов (ICIJ) за публикации о панамских офшорах получил Пулитцеровскую премию.

В ходе расследования, опубликованного в 2016 году и получившего название «панамское досье», журналисты обнаружили офшоры мировых лидеров, парламентариев и знаменитостей. Российская часть «панамского досье» была опубликована в «Новой газете». Журналисты, в частности, обнаружили в базе упоминания пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева, а также рассказали об офшорных компаниях виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга российского президента Владимира Путина.

Премьера фильма «Прачечная» состоялась в сентябре на 76-м Венецианском кинофестивале. Подписчикам Netflix фильм будет доступен с 18 октября.