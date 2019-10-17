МВД и Росгвардия потратят около 640 млн рублей на средства шифрования информации

МВД и Росгвардия планируют закупить средства криптографической защиты информации (СКЗИ), которые шифруют и расшифровывают файлы, передаваемые по внутренним сетям, за 637 миллионов рублей. Тендеры опубликованы на сайте госзакупок, на них обратило внимание «МБХ медиа».

МВД объявило две закупки, стоимость каждого из контрактов составляет более 210 млн рублей. Министерство хочет купить 40 устройств одного типа по цене 3 млн рублей, 160 млн – другого (1,9 млн рублей за каждый) и два центра управления сетью, общая стоимость которых составляет 3,8 млн рублей. В документах говорится, что у них должен быть сертификат ФСБ.

У Росгвардии же три тендера, стоимость первого составляет 149 млн рублей, второго – 46 млн, третьего – 22,5 млн рублей. Ведомство хочет купить разные системы, стоящие от 63 тысяч рублей до 1,9 млн рублей. В двух закупках есть средства криптографической защиты информации - аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент».

В начале октября стало известно, что Росгвардия потратит за два года более 850 млн рублей на защиту российской территории Арктики. Ведомство планирует приобрести средства защиты территории и акватории морских портов Сабетта, Диксон и Дудинка.