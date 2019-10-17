Главу «Альянса врачей» оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение требованию полиции

Суд в Кургане оштрафовал на тысячу рублей главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, сообщил «Новой газете» координатор местного штаба Навального Алексей Шварц.

Васильеву признали виновной в неповиновении требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) за то, что она якобы отказалась сесть в машину. Перед началом заседания ей стало плохо, она потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь. «Когда сидела в машине, начала болеть голова, а когда попросили встать на выход – поплыла. После, когда она пришла в себя, то уже лежала», – рассказал Шварц.

Ранее суд оштрафовал на 1 тысячу рублей по той же статье заместителя главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Тарабрину.

Васильеву, Табарину и двух медиков задержали сегодня рано утром в Чернавском противотуберкулезном диспансере, врачи которого выступают против закрытия медучреждения. В «Альянсе врачей» рассказали, что в диспансер ворвались более 20 людей в штатском и полицейских. «Силой выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу», — отметили в профсоюзе.

О закрытии тубдиспансера в Чернавском на три года стало известно в сентябре. По словам властей, закрытие медучреждения необходимо для проведения капитального ремонта. Сотрудники тубдиспансера считают, что останутся без работы, а пациенты — без лечения.

Сегодня планировалось провести пресс-конференцию профсоюза из-за ситуации в Чернавском противотуберкулезном диспансере. В курганском штабе Навального сообщили, что с ними связались и сообщили о прорыве трубы в здании, где она должна была пройти. Из-за этого пресс-конференцию пришлось перенести в другое место.