В Бурятии прокурор попросил назначить до восьми лет колонии полицейским, после допроса которыми умер подросток

В Верховном суде Бурятии прокурор попросил назначить от 4,5 до восьми лет колонии общего режима пятерым полицейским, обвиняемым в превышении полномочий из-за гибели 17-летнего подростка после допроса в 2016 году. Об этом сообщил «Новой газете» юрист «Зоны права» Роман Сукачев, представляющий интересы семьи погибшего.

Четверо силовиков обвиняются в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия, пятый, для которого запросили восемь лет – в тех же действиях, повлекших тяжкие последствия.

«Прокурор попросил подсудимому Павлову — восемь лет, Плотникову — пять, остальным — по 4,5 года», — уточнил Сукачев. Он добавил, что приговор полицейским огласят 8 ноября.

17-летнего подростка задержали летом 2016 года вместе с приятелем как предполагаемых участников воровской группировки, рассказывала «Медиазона». После задержания их привезли в управление МВД по Бурятии, где нанесли побои и пытали, заставляя признаться в краже.

Обвинение настаивает на том, что подросток умер из-за-того, что один из силовиков заставил его надеть противогаз и сдавил трубку забора воздуха. После этого задержанного стошнило, и он умер от попадания инородной субстанции в легкие.