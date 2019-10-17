Двое обвиняемых по делу «Нового величия» вскрыли вены на заседании суда

​Обвиняемый по делу «Нового величия» Руслан Костыленков вскрыл вены во время заседания суда в Люблинском суде Москвы, сообщил в своем телеграм-канале адвокат Максим Пашков.

По данным «Новой газеты», вместе с Костыленковым вены вскрыл и другой фигурант дела — Вячеслав Крюков.

«У ребят нервы сдали, — рассказала «Новой» адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина.

По ее словам, сегодня фигуранты дела заявили ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест или на несвязанную с заключением под стражу, так как все доказательства уже получены и исследованы.

«Ребровского освободили, обвинения у всех одинаковые, но часть фигурантов находятся под домашним арестом. Когда судья отказал им, Костыленков и Крюков порезали себе вены. Им вызвали скорую, сейчас ждем врачей», — добавила адвокат.