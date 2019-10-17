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Двое обвиняемых по делу «Нового величия» вскрыли вены на заседании суда

Общество

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​Обвиняемый по делу «Нового величия» Руслан Костыленков вскрыл вены во время заседания суда в Люблинском суде Москвы, сообщил в своем телеграм-канале адвокат Максим Пашков.

По данным «Новой газеты», вместе с Костыленковым вены вскрыл и другой фигурант дела — Вячеслав Крюков.

«У ребят нервы сдали, — рассказала «Новой» адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина. 

По ее словам, сегодня фигуранты дела заявили ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест или на несвязанную с заключением под стражу, так как все доказательства уже получены и исследованы.

«Ребровского освободили, обвинения у всех одинаковые, но часть фигурантов находятся под домашним арестом. Когда судья отказал им, Костыленков и Крюков порезали себе вены. Им вызвали скорую, сейчас ждем врачей», — добавила адвокат.

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По словам адвокатов Светланы Сидоркиной и Дмитрия Иванова, Руслан Костыленков будет помещен в стационар — у него сильно порезана шея. Вячеслава Крюкова вновь отправляют в СИЗО.

На прошлой неделе Мосгорсуд отменил приговор осужденному по делу «Нового величия» Павлу Ребровскому. В апреле его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Его дело слушалось в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей, поскольку он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

Однако летом он отказался от признательных показаний и заявил, что на предварительном следствии его допрашивали под давлением, а следователь обещал ему условный срок. Теперь его дело отправлено на новое рассмотрение из-за нарушения условий досудебного соглашения, на это время его отпустили под подписку о невыезде.

Рассмотрение дела «Нового величия» по существу началось в конце мая, ни один из восьми его фигурантов на скамье подсудимых вину в организации экстремистского сообщества и участии в нем не признавал.

По версии следствия,  молодые люди якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако их защита настаивает, что предложивший создать движение некий «Руслан Д.» был осведомителем или агентом-провокатором спецслужб.

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Теги:
ребровский, костыленков, суды, новое величие

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