В квартиру родителей фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина в Уфе пришли с обыском

В квартиру фигуранта «московского дела» Айдар Губайдулина в Уфе пришли силовики с обыском. Об этом сообщил «Новой газете» брат Губайдулина Ильдар.

Он уточнил, что сейчас в этой квартире живут родители Губайдулина. В телеграм-канале Ильдар уточнил, что пришли более трех человек. Он добавил, что обыск хотят провести по поручению Следственного комитета. Другие подробности в настоящее время неизвестны.

Айдар Губайдулин, которого обвиняют в угрозе применения насилия к силовику (ч. 1 ст. 318 УК), сегодня сообщил, что покинул Россию. Он рассказал, что принял такое решение после задержания новых фигурантов «московского дела», суда над Константином Котовым, которого приговорили к четырем годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга (ст. 212.1 УК), и продления меры пресечения Самариддину Раджабову и Егору Жукову.

15 октября Губайдулину предъявили новое обвинение. Он находился под арестом с 9 августа, пока в конце сентября суд не отпустил его под подписку о невыезде, вернув материалы по нему в Генпрокуратуру для уточнения фабулы обвинения. Во время акции 27 июля Губайдулин бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но ни в кого не попал.