Комиссия Госдумы нашла нарушения избирательного законодательства со стороны «Медузы», «Би-би-си» и «Радио Свобода»

Комиссия Госдумы нашла нарушения избирательного законодательства со стороны «Медузы», «Би-би-си», «Радио Свобода» и ряда других иностранных ресурсов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Среди нарушивших законодательство СМИ «в период, когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования и в день тишины», он назвал также «Голос Америки», «Настоящее время», Русскую службу «Би-би-си» и «МБХ медиа». Материалы планируют напрвить в Роскомнадзор и в прокуратуру.

«Считаю, что материалы журналистских расследований, представленные телеканалом НТВ и информационным агентством ФАН, являются достаточным основанием для принятия необходимых мер, в том числе процессуального характера компетентными органами и спецслужбами», — сообщила в телеграм-канале депутат Наталья Поклонская.

В конце сентября комиссия Госдумы поручила подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение избирательного законодательства. До этого она нашла признаки нарушения российского законодательства в твите немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle о несанкционированном митинге 27 июля за честные выборы в Москве. Чиновники обнаружили в нем «признаки оправдания экстремизма».