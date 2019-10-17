Прокуратура запросила у Сахаровского центра информацию о правозащитном тренинге после сюжета НТВ

Таганская межрайонная прокуратура Москвы потребовала от Сахаровского центра предоставить информацию о правозащитном тренинге «Винтаж по-русски» после сюжета телеканала НТВ «Кураторы и провокаторы». Об этом сообщается в телеграм-канале организаторов тренинга, подлинность документа подтвердила «Медиазоне» диджитал-директор центра Полина Филиппова.

Прокуратура потребовала также представить информацию об организаторах «психологических тренингов», о полученных центром денег от них и о пожертвованиях в период с 1 по 15 октября на сумму более 100 тысяч рублей. Филиппова уточнила, что за мероприятия в Сахаровском центре не нужно платить, для их проведения необходимо только оставить заявку на сайте. В разговоре с Интерфаксом она добавила, что об этом Сахаровский центр уже уведомил прокуратуру.

Тренинги проходили также в офисе московского «Яблока», уточняет агентство. В фейсбуке говорится, что на нем рассказывается в том числе о том, как вести себя на митингах и «уметь взаимодействовать с представителями власти в ситуации стресса». В августе тренинг сорвали члены движения SERB.