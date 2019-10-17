Осужденный за шпионаж норвежец Берг попросил Путина о помиловании

Осужденный по обвинению в шпионаже против России норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Интерфакс.

«Фруде Бергом было подано прошение о помиловании. Других подробностей в настоящее время сообщить не можем», — сказал представитель защиты Берга.

Ранее источники Baltic News Service утверждали, что Россия и Норвегия ведут переговоры по обмену гражданина Норвегии на российского гражданина. Адвокат Берга Илья Новиков отказался от комментария «Новой газете».

Бывшего сотрудника пограничной службы Норвегии Фруде Берга задержали в декабре 2017 года. Его обвинили в сборе информации о российских атомных подлодках по заданию норвежской разведки. По словам гособвинителя. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Сам он вину отрицал.