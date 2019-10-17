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Почти 230 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

В Москве пройдет серия одиночных пикетов за свободу политзаключенных

Общество

 

Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы (АНД) объявила о проведении регулярных пикетов в поддержку фигуранто «московского дела» и других политических заключенных. Об этом организаторы сообщили в фейсбуке.

Первая акция пройдет завтра, 18 октбря, с 17:00 до 20:00 у самых загруженных станций метро за пределами кольцевой линии.

«Каждый может выйти к станции метро и встать с плакатом в поддержку политзаключенных», — отмечают организаторы. 

Среди тех, кто выйдет с пикетом, писатель Алиса Ганиева, актер Сергей Фролов, актрисы Юлия Ауг и Яна Троянова, публицист Юрий Сапрыкин, журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Илья Азар, депутаты Мосгордумы Максим Круглов, Михаил Тимонов, Сергей Митрохин и Дарья Беседина, бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, а также независимые муниципальные депутаты Москвы.

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Теги:
пикеты, москва, nt

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