Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов

Турция приостановит военную операцию «Источник мира» на севере Сирии на 120 часов. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Vice President Mike Pence: "The United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria" https://t.co/cCrSMmyurK pic.twitter.com/zBCqL6A5UQ — CNN Politics (@CNNPolitics) October 17, 2019

«Во время прекращение операции США будут содействовать выходу курдских формирований YPG из пострадавших районов в безопасную зону», — заявил Пенс.

Он отметил, что США не собираются вводить против Турции новые санкции из-за операции в Сирии.

9 октября началась военная операция Турции против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов народной самообороны и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» для создания 30-километровой «пограничной зоны» на границе с Сирией.

С осуждением операции выступили США и страны Евросоюза. Президент Владимир Путин говорил, что «все иностранные войска должны покинуть территорию Сирии».