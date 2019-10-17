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Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов

Политика

 

Турция приостановит военную операцию «Источник мира» на севере Сирии на 120 часов. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

«Во время прекращение операции США будут содействовать выходу курдских формирований YPG из пострадавших районов в безопасную зону», — заявил Пенс. 

Он отметил, что США не собираются вводить против Турции новые санкции из-за операции в Сирии.

9 октября началась военная операция Турции против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов народной самообороны и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» для создания 30-километровой «пограничной зоны» на границе с Сирией.

С осуждением операции выступили США и страны Евросоюза. Президент Владимир Путин говорил, что «все иностранные войска должны покинуть территорию Сирии». 

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Теги:
турция, nt

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