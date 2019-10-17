В Екатеринбурге вновь арестовали активиста, который хотел провести митинг против опроса по храму, за то же «экстремистское» фото в соцсети

В Екатеринбурге вновь арестовали активиста Виктора Балдина, который собирался согласовать шествие против проведения опроса о месте строительства храма святой Екатерины в городе.

Накануне утром истек пятедневный срок ареста Балдина за публикацию в «Одноклассниках» фото с изображением флага «Артподготовки» (признана судом экстремистской и запрещена в России) за полгода до того, как данная организация стала запрещенной.

Днем в Свердловском областном суде состоялось апелляционное заседание в связи с несогласием Балдина с административным наказанием. Суд решил, что наказание правомерное, и признал, что задержанный «пересидел» в ИВС лишних 9 часов.

Вечером к городскому управлению МВД Балдина приехали встречать друзья, но он не вышел. Позже стало известно, что в момент освобождения из ИВС Балдина сразу же задержали и на полицейском УАЗе увезли в отдел полиции 5.

С утра Балдин находился в коридоре Ленинского суда, где его охраняли полицейские. Судья смогла начать заседание лишь в 18:30, закончилось оно в 22:15. Протокол об административном нарушении был составлен также, как и предыдущий, изменились лишь дата и соцсеть, теперь речь идет о фейсбуке. Суд признал Балдина виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций).